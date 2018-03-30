Потребление электричества в феврале выросло на десять процентов

По сообщению службы погоды Эстонии, средняя температура воздуха в феврале этого года составила 6,9 градуса мороза, на 2,4 градуса ниже нормы. Особенно холодной была последняя треть месяца, когда средняя температура воздуха составила 13,2 градуса мороза.

В то же время, в феврале сократилось производство электричества — в стране произвели в общей сложности 940 гигаватт-часов, на пять процентов меньше в годовом сравнении. В том числе объем произведенной из возобновляемых источников электроэнергии сократился на 17 процентов до 105 гигаватт-часов, а из невозобновляемых — на четыре процента до 835 гигаватт-часов. Объем производства из ветряной энергии сократился за год на 35 процентов, но объем производства из гидроэнергии поднялся на четверть.

В феврале произведенная из возобновляемых источников энергия составила 11,5 процента потребления внутри страны. По итогам месяца производство превысило потребление на 112 гигаватт-часов.

Торговый импорт электричества вырос за год на 22 процента до 228 гигаватт-часов. Экспорт электричества сократился на одну пятую часть до 337 гигаватт-часов. 73 процента импортированного электричества поступило посредством эстонско-финских смычек, а 27 процентов из Латвии. 72 процента экспортированной электроэнергии отправилось в Латвию, а 28 процентов в Финляндию. По состоянию на конец месяца нетто-экспорт баланса электроторговли Эстонии составил 109 гигаватт-часов.

В Латвии февральское производство электроэнергии поднялось в годовом сравнении на одну пятую часть до 716 гигаватт-часов, а в Литве на 22 процента до 251 гигаватт-часа. Потребление электричества выросло в Латвии на четыре процента до 645 гигаватт-часов, а в Литве на 21 процент до одного тераватт-часа.

Февральское производство электроэнергии в Балтийских странах выросло в годовом сравнении на шесть процентов, а потребление на 12 процентов. К концу месяца дефицит электробаланса составил 596 гигаватт-часов.