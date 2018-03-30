Возбуждено еще одно дело о пожаре в Кемерово: выяснилось, что у "Зимней вишни" отсутствовало разрешение на строительство

"В отношении начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Она задержана", - сказала Петренко в пятницу "Интерфаксу".

Петренко сообщила, что Комкова не противодействовала эксплуатации торгового центра в Кемерово, что стало причиной смерти десятков людей. "По версии следствия, Комкова не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного здания торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня" в городе Кемерово без разрешения на строительство, что повлекло гибель посетителей торгового центра", - сказала она.

"Сегодня Комковой будет предъявлено обвинение, следствие выступит с ходатайством о ее аресте. Следствие также проверит действия Комковой на предмет коррупционной составляющей", - отметила Петренко.

Следователями уже назначена судебная пожарно-техническая экспертиза, в Кемерово прибыли и приступили к работе эксперты из Санкт-Петербурга.