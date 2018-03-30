пятница, 30 марта 2018 г.
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Возбуждено еще одно дело о пожаре в Кемерово: выяснилось, что у "Зимней вишни" отсутствовало разрешение на строительство

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В результате пожара в Кемерово, по официальным данным, погибли 64 человека.

ФОТО: Danil Aikin/Danil Aikin/TASS

Следствие по уголовному делу о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" задержало по подозрению в злоупотреблениях полномочиями главного областного инспектора государственного строительного надзора Танзилию Комкову, сообщает Interfax.ru со ссылкой на официального представителя Следственного комитета (СК) Светлану Петренко.

"В отношении начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Она задержана", - сказала Петренко в пятницу "Интерфаксу".

Петренко сообщила, что Комкова не противодействовала эксплуатации торгового центра в Кемерово, что стало причиной смерти десятков людей. "По версии следствия, Комкова не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного здания торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня" в городе Кемерово без разрешения на строительство, что повлекло гибель посетителей торгового центра", - сказала она.

"Сегодня Комковой будет предъявлено обвинение, следствие выступит с ходатайством о ее аресте. Следствие также проверит действия Комковой на предмет коррупционной составляющей", - отметила Петренко.

Следователями уже назначена судебная пожарно-техническая экспертиза, в Кемерово прибыли и приступили к работе эксперты из Санкт-Петербурга.

Комковой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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