пятница, 30 марта 2018 г.
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В ближайшее время в торговых центрах пройдет рейд по пожарной безопасности

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Port Artur.

ФОТО: Postimees.ee

Произошедший в Кемерово пожар в торговом центре побудил Спасательный департамент провести дополнительные проверки в местных торговых центрах, сообщает Pärnu Postimees.

Глава отдела спасательных работ Спасательного департамента Мартин Ламбинг сказал, что в центре внимания находятся торговые центры, потому что они отличаются большой площадью и длинными путями передвижения. Также, в одном центре может находиться очень много людей. 

Главный инспектор Ляэнеской Службы спасения Георг Кальде отметил, что в торговых центрах основные проблемы как правило связаны с неисправностью противопожарной системы и преграждением путей к эвакуационным выходам. 

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