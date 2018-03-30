В ближайшее время в торговых центрах пройдет рейд по пожарной безопасности
30 марта 2018 г., 11:46
Произошедший в Кемерово пожар в торговом центре побудил Спасательный департамент провести дополнительные проверки в местных торговых центрах, сообщает Pärnu Postimees.
Глава отдела спасательных работ Спасательного департамента Мартин Ламбинг сказал, что в центре внимания находятся торговые центры, потому что они отличаются большой площадью и длинными путями передвижения. Также, в одном центре может находиться очень много людей.
Главный инспектор Ляэнеской Службы спасения Георг Кальде отметил, что в торговых центрах основные проблемы как правило связаны с неисправностью противопожарной системы и преграждением путей к эвакуационным выходам.