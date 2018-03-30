Хакеры похитили данные 150 млн пользователей популярного фитнес-приложения

Как уточнили в компании, утечка данных произошла еще в конце февраля, но известно о ней стало лишь в начале этой недели, после чего Under Armour начала уведомлять пользователей приложения о случившемся. Вскоре после публикации сообщения об утечке акции Under Armour упали на 4,6%.

Согласно сообщению компании, похищенные неизвестными злоумышленниками данные включали имена пользователей, адреса электронной почты и пароли. При этом номера кредитных карт к хакерам не попали, однако их вполне могут устроить и электронные адреса, которые будут использованы для рассылки спама.

Мобильное приложение MyFitnessPal позволяет пользователям следить за своей диетой и физическими упражнениями. Компания Under Armour купила сервис в 2015 году. В настоящее время Under Armour рассылает затронутым утечкой данных пользователям сообщения с просьбой как можно быстрее сменить пароль.