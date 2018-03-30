Российским футболистам запретили пить чай и курить кальян
30 марта 2018 г., 12:43
РФС опубликовал список мер, которых необходимо придерживаться футболистам, чтобы в их организм не попал допинг, передает sports.ru
Среди рекомендаций:
— приобретать спортивное питание и БАДы компаний, имеющих в ассортименте продукты, запрещенные антидопинговым законодательством;
— не курить кальян;
— не употреблять экзотические чаи;
— смотреть сертификаты на все мясо, привезенное из Южной Америки и Китая: оно может содержать кленбутерол;
— ни при каких обстоятельствах не применять наркотические средства;
— ни в коем случае не пользоваться средствами для сгонки веса: часто они содержат запрещенные диуретик и психостимуляторы, не указанные на этикетке.