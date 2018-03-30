пятница, 30 марта 2018 г.
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Российским футболистам запретили пить чай и курить кальян

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ФОТО: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

РФС опубликовал список мер, которых необходимо придерживаться футболистам, чтобы в их организм не попал допинг, передает  sports.ru

Среди рекомендаций:

— приобретать спортивное питание и БАДы компаний, имеющих в ассортименте продукты, запрещенные антидопинговым законодательством;

— не курить кальян;

— не употреблять экзотические чаи;

— смотреть сертификаты на все мясо, привезенное из Южной Америки и Китая: оно может содержать кленбутерол;

— ни при каких обстоятельствах не применять наркотические средства;

— ни в коем случае не пользоваться средствами для сгонки веса: часто они содержат запрещенные диуретик и психостимуляторы, не указанные на этикетке.

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