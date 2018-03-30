Российским футболистам запретили пить чай и курить кальян

Среди рекомендаций:

— приобретать спортивное питание и БАДы компаний, имеющих в ассортименте продукты, запрещенные антидопинговым законодательством;

— не курить кальян;

— не употреблять экзотические чаи;

— смотреть сертификаты на все мясо, привезенное из Южной Америки и Китая: оно может содержать кленбутерол;

— ни при каких обстоятельствах не применять наркотические средства;