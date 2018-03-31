Галерея: сказочный дом в Виймси готов распахнуть для вас двери
31 марта 2018 г., 10:16
Дом в Виймси площадью 164 квадратных метра словно сошел со страниц сборника волшебных сказок, считает портал Kodu.
В этом построенном в 2013-м году доме все сказочное - и снаружи, и внутри. Со вкусом оформленные и обставленные комнаты гармонируют с необычным сказочным обликом дома.
Участок немаленький - 7947 квадратных метров. Действующая детальная планировка предусматривает строительство на нем еще одного дома, площадью до 600 квадратных метров.
И, что тоже немаловажно, до моря всего 300 метров!
Подробности о сказочном доме находятся ЗДЕСЬ.