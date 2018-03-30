пятница, 30 марта 2018 г.
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Видео: неизвестный кинул стакан кофе в здание генконсульства США в Петербурге

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Флаг США. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Автомобили с дипломатическими номерами начали покидать территорию генерального консульства США в Петербурге, которое власти РФ предписали закрыть в ответ на высылку из Соединенных Штатов российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля", сообщает Newsru.com.

Рядом со зданием дежурят сотрудники ряда СМИ. Как передал корреспондент "Интерфакса", обстановка возле здания консульства и резиденции по сравнению с четвергом неизменна. На генконсульстве и на резиденции продолжают висеть флаги США. Охранник генконсульства - гражданин РФ - сообщил агентству, что о прекращении работы их пока не оповещали.

Государственный флаг США на здании дипмиссии приспущен. Как пояснил полицейский, это связано с трагедией в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, где в воскресенье при пожаре погибли 64 человека.

Впрочем, один незначительный инцидент у генконсульства все-таки произошел. Неизвестный мужчина кинул в здание стакан с кофе. Он также выкрикивал нецензурные требования к американским дипломатам покинуть Россию и снять американский флаг. Нападавший задержан полицией. Его имя и другие подробности не сообщаются.

Смотрите видео.

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