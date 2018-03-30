Видео: неизвестный кинул стакан кофе в здание генконсульства США в Петербурге

Рядом со зданием дежурят сотрудники ряда СМИ. Как передал корреспондент "Интерфакса", обстановка возле здания консульства и резиденции по сравнению с четвергом неизменна. На генконсульстве и на резиденции продолжают висеть флаги США. Охранник генконсульства - гражданин РФ - сообщил агентству, что о прекращении работы их пока не оповещали.

Государственный флаг США на здании дипмиссии приспущен. Как пояснил полицейский, это связано с трагедией в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, где в воскресенье при пожаре погибли 64 человека.