Видео: неизвестный кинул стакан кофе в здание генконсульства США в Петербурге

Автомобили с дипломатическими номерами начали покидать территорию генерального консульства США в Петербурге, которое власти РФ предписали закрыть в ответ на высылку из Соединенных Штатов российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля", сообщает Newsru.com.
Рядом со зданием дежурят сотрудники ряда СМИ. Как передал корреспондент "Интерфакса", обстановка возле здания консульства и резиденции по сравнению с четвергом неизменна. На генконсульстве и на резиденции продолжают висеть флаги США. Охранник генконсульства - гражданин РФ - сообщил агентству, что о прекращении работы их пока не оповещали.
Государственный флаг США на здании дипмиссии приспущен. Как пояснил полицейский, это связано с трагедией в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, где в воскресенье при пожаре погибли 64 человека.
Впрочем, один незначительный инцидент у генконсульства все-таки произошел. Неизвестный мужчина кинул в здание стакан с кофе. Он также выкрикивал нецензурные требования к американским дипломатам покинуть Россию и снять американский флаг. Нападавший задержан полицией. Его имя и другие подробности не сообщаются.