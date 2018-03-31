Фото: дом стоимостью три миллиона фунтов отдадут счастливчику практически даром

Дом с очень большим объемом остекления построен компанией Huf Haus - немецким производителем сборных домов из дерева.

ФОТО: winamegahome.co.uk

Интерьер выдержан в серо-белых тонах с яркими акцентами: в разных комнатах это либо мебель, либо картины, либо элементы освещения.

ФОТО: winamegahome.co.uk

В двухэтажном особняке с шестью спальнями почти все окна - панорамные. Даже из просторной ванной открывается вид на сад. В доме нашлось место для кинотеатра и игровой для джентльменов - со столом для снукера, английской разновидности бильярда.

ФОТО: winamegahome.co.uk

Владельцы планируют распродать 120 тысяч лотерейных билетов по 25 фунтов каждый, чтобы в итоге получить желаемые 3 млн фунтов. Победителю, помимо самого дома, обещают оставить всю мебель, а также оплатить налог и услуги юриста при оформлении сделки.

Всего выпущено 250 тысяч билетов. Как отмечает The Daily Mail, даже если все они будут проданы, шансы на выигрыш все равно в сотни раз выше, чем на джекпот в обычных денежных лотереях. Если владельцам удастся реализовать все билеты, за дом они выручат 6,25 млн фунтов - это более чем вдвое превышает первоначальное предложение.

Реализация билетов закончится 31 июля, и в первую неделю августа пройдет розыгрыш под руководством местного депутата - сэра Кристофера Чоупа.