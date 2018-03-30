Продолжение дипломатического скандала: из России высылают эстонского военного атташе

Послам вручили ноты протеста и оповестили об ответных мерах.

МИД РФ предписал Великобритании в течение месяца уравнять численность сотрудников британских дипучреджений в РФ со штатом российских дипучреждений в Великобритании.

"30 марта в МИД России был вызван посол Великобритании в Москве Лори Бристоу, которому был заявлен решительный протест в связи с провокационными и ничем не обоснованными действиями британской стороны, инспирировавшей безосновательную высылку российских дипломатов из целого ряда государств", - говорится в сообщении на сайте российского МИД.