пятница, 30 марта 2018 г.
"Сегодняшняя справедливая и безопасная Эстония — лучший ответ инициаторам мартовской депортации" Таави Аас
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  • Продолжение дипломатического скандала: из России высылают эстонского военного атташе

Продолжение дипломатического скандала: из России высылают эстонского военного атташе Дополнено в 15:35!

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В МИД РФ были вызваны руководители аккредитованных в РФ дипмиссий в связи с "делом Скрипалей", сообщает "Интерфакс" cо ссылкой на МИД РФ.

Послам вручили ноты протеста и оповестили об ответных мерах.  

МИД РФ предписал Великобритании в течение месяца уравнять численность сотрудников британских дипучреджений в РФ со штатом российских дипучреждений в Великобритании.

"30 марта в МИД России был вызван посол Великобритании в Москве Лори Бристоу, которому был заявлен решительный протест в связи с провокационными и ничем не обоснованными действиями британской стороны, инспирировавшей безосновательную высылку российских дипломатов из целого ряда государств", - говорится в сообщении на сайте российского МИД.

Как сообщает ERR.ee со ссылкой на Министерство иностранных дел Эстонии, послу Эстонии в РФ Арти Хильпусу вручили ноту протеста и объявили, что из России будет выслан военный атташе Тоомас Педа.

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