Продолжение дипломатического скандала: из России высылают эстонского военного атташе

В МИД РФ были вызваны руководители аккредитованных в РФ дипмиссий в связи с "делом Скрипалей", сообщает "Интерфакс" cо ссылкой на МИД РФ.
Послам вручили ноты протеста и оповестили об ответных мерах.
МИД РФ предписал Великобритании в течение месяца уравнять численность сотрудников британских дипучреджений в РФ со штатом российских дипучреждений в Великобритании.
"30 марта в МИД России был вызван посол Великобритании в Москве Лори Бристоу, которому был заявлен решительный протест в связи с провокационными и ничем не обоснованными действиями британской стороны, инспирировавшей безосновательную высылку российских дипломатов из целого ряда государств", - говорится в сообщении на сайте российского МИД.
Как сообщает ERR.ee со ссылкой на Министерство иностранных дел Эстонии, послу Эстонии в РФ Арти Хильпусу вручили ноту протеста и объявили, что из России будет выслан военный атташе Тоомас Педа.