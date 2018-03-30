В Пыхья-Таллинне загорелся дом

Сообщение о пожаре в Центр тревоги поступило в 13.04. По словам пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра, на улице Теллискиви горел кирпичный дом. Хотя окна и двери заброшенного дома были заколочены, внутрь пробрались люди и, видимо, неосторожно обращались с огнем. «Там довольно много мусора, который горел внутри дома», - рассказывает пресс-секретарь.