пятница, 30 марта 2018 г.
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В Пыхья-Таллинне загорелся дом

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Спасатели. Фото иллюстративное

ФОТО: Arved Breidaks/Lõuna-Eesti Postimees

Сегодня днем в Пыхья-Таллинне на улице Теллискиви горел заброшенный дом, передает Postimees.

Сообщение о пожаре в Центр тревоги поступило в 13.04. По словам пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра, на улице Теллискиви горел кирпичный дом. Хотя окна и двери заброшенного дома были заколочены, внутрь пробрались люди и, видимо, неосторожно обращались с огнем. «Там довольно много мусора, который горел внутри дома», - рассказывает пресс-секретарь.

Ни одного человека в горящем доме не было.

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