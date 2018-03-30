Apple выпустила финальную версию iOS 11.3

Как отмечает Ferra, эта версия iOS стала доступна владельцам iPhone 5s и новее, всех моделей iPad Air и iPad Pro, iPad пятого и шестого поколения, iPad mini 2 и новее, а также iPod touch шестого поколения.

В частности, компания внедрила в нее систему, которая позволяет пользователям iPhone 6 и более новых смартфонов просматривать данные о состоянии аккумулятора и получать предупреждение о необходимости обслуживания батареи. Кроме того, в настройках iOS 11.3 можно отключить режим замедления производительности устройства со старым аккумулятором.

Также iOS 11.3 получила платформу дополненной реальности ARKit 1.5, благодаря которой система может распознавать и размещать виртуальные объекты не только на горизонтальных поверхностях, но и на вертикальных включая стены и двери. Помимо этого, ARKit 1.5 может находить и распознавать 2D-изображения (например, знаки и постеры), а затем добавлять их к виртуальной реальности.

Обновление операционной системы коснулось и встроенного приложения Health: пользователи получат возможность просматривать медицинские данные, собранные больницами и клиниками, и получать уведомления о результатах анализов, выписанных лекарствах, состоянии здоровья и т. д.