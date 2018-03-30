Фото: в центре Таллинна состоялся крестный ход
30 марта 2018 г., 14:39
В церкви святого Яана в Таллинне сегодня после утренней службы по случаю Страстной пятницы прошел традиционный крестный ход.
Шествие началось от таллиннской церкви Яани, далее процессия пересекла площадь Вабадузе, Ратушную площадь, остановилась для молитвы у католического храма Петра и Павла, затем у лютеранской церкви Олевисте и завершила свой путь у Домского собора на Тоомпеа.
Страстная Пятница — это день воспоминания о страданиях Христа. За Страстной пятницей следует Тихая суббота, которой открывается важнейший праздник христианской церкви — победы над смертью Воскресение Христово.