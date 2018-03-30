пятница, 30 марта 2018 г.
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Фото: в центре Таллинна состоялся крестный ход

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В церкви святого Яана в Таллинне сегодня после утренней службы по случаю Страстной пятницы прошел традиционный крестный ход.

Шествие началось от таллиннской церкви Яани, далее процессия пересекла площадь Вабадузе, Ратушную площадь, остановилась для молитвы у католического храма Петра и Павла, затем у лютеранской церкви Олевисте и завершила свой путь у Домского собора на Тоомпеа.

Страстная Пятница — это день воспоминания о страданиях Христа. За Страстной пятницей следует Тихая суббота, которой открывается важнейший праздник христианской церкви — победы над смертью Воскресение Христово.

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