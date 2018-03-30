Фото: в центре Таллинна состоялся крестный ход

Шествие началось от таллиннской церкви Яани, далее процессия пересекла площадь Вабадузе, Ратушную площадь, остановилась для молитвы у католического храма Петра и Павла, затем у лютеранской церкви Олевисте и завершила свой путь у Домского собора на Тоомпеа.