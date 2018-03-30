Число жертв изменилось: опубликован новый список погибших и пропавших при пожаре в Кемерове

На 30 марта 2018 года, остается 60 обращений о розыске людей. Из них 27 погибших опознаны, а считаются не найденными 33 человека, сообщается на официальном сайте горадминистрации.

Эти данные не окончательные и меняются в зависимости от поступающей информации.

Отметим, что с каждым днем сокращается количество обращений о розыске граждан. К вечеру 27 марта в розыске было 63 человека, 29 марта в списке стало на две фамилии меньше - 61 человек, а 30 марта - уже 60.

Между тем, по официальным данным, при пожаре погибли 64 человека, в МЧС утверждают, что в результате пожара без вести пропавших нет.

27 опознанных погибших на 14:00 мск 30 марта:

1. Агарков Константин Сергеевич, 8 лет

2. Агаркова Мария Сергевна, 10 лет

3. Агаркова Надежда Васильевна, 57 лет

4. Ананьева Ксения Александровна, 11 лет

5. Архипенко Виктория Станиславовна, 5 лет

6. Архипенко Станислав Игоревич, 31 год

7. Баранов Артем Дмитриевич, 12 лет

8. Баранова Арина Дмитриевна, 8 лет

9. Баранова Марина Ивановна, 60 лет

10. Бахаева Ирина Владимировна, 44 года

11. Дарсалия Татьяна Викторовна, 37 лет

12. Иванчик Артемий Анатольевич, 9 лет

13. Мороз Мария Витальевна, 13 лет

14. Мороз Полина Сергеевна, 35 лет

15. Москаленко Евгений Вячеславович, 34 года

16. Москаленко Ксения Евгеньевна, 4 года

17. Москаленко Олеся Александровна, 37 лет

18. Мухин Антон Григорьевич, 28 лет

19. Мухин Ратибор Антонович, 5 лет

20. Селезень Наталья Александровна, 38 лет

21. Сыпко Елизавета Александровна, 12 лет

22. Тесленко Арина Игоревна, 8 лет

23. Тесленко Игорь Юрьевич, 51 год

24. Устинова Наталья Николаевна, 35 лет

25. Устинова Ульяна Станиславовна, 4 года

26. Федина Ольга Владимировна, 45 лет

27. Чмыхалов Вадим Олегович, 11 лет

33 не найденных/пропавших

В списке пропавших на 30 марта числятся 33 человека, хотя накануне в нем было 34 фамилии, а днем ранее - 36 (из списка исчезли некая Алина 16-ти лет, 4-летняя Курчевич Татьяна и 45-летний Трошин Сергей Алексеевич).

На сегодня среди не найденных - 23 ребенка.

1. Алимова Ульяна Дмитриевна, 6 лет

2. Алимова Яна Владимировна, 42 года

3. Бахаев Вячеслав Владимирович, 43 года

4. Бахаева Анна Вячеславовна, 8 лет

5. Востриков Артем Игоревич, 5 лет

6. Востриков Роман Игоревич, 2 года

7. Вострикова Анна Игоревна, 7 лет

8. Вострикова Елена Сергеевна, 30 лет

9. Галанин Дмитрий Саркисович, 42 года

10. Галанин Михаил Дмитриевич, 9 лет

11. Ерохина Майя Александровна, 11 лет

12. Зипунова Виктория Константиновна, 11 лет

13. Каган Александр Григорьевич, 11 лет

14. Каган Григорий Александрович, 42 года

15. Кляйн Анфиса Викторовна, 30 лет

16. Ковалевская Светлана Эдуардовна, 5 лет

17. Ковалевский Егор Эдуардович, 9 лет

18. Курчевская Татьяна Александровна, 11 лет

19. Лиллевяли Валерия Александровна, 5 лет

20. Мельникова Евгения Геннадьевна, 45 лет

21. Никулин Вячеслав Андреевич, 10 лет

22. Понушкова Вероника Андреевна, 11 лет

23. Почанкина Виктория Александровна, 11 лет

24. Сабадаш Алена Игоревна, 22 года

25. Сараева Дарья Петровна, 12 лет

26. Сидоров Денис Петрович, 39 лет

27. Сидоров Егор Денисович, 15 лет

28. Сидорова Арина Денисовна, 9 лет

29. Смирнова Анастасия Александровна, 11 лет

30. Сухозад Нина Ивановна, 68 лет

31. Трусова Василина Михайловна, 5 лет

32. Трусова Вероника Михайловна, 8 лет

33. Черникова Вилена Сергеевна, 11 лет

В списке пострадавших - около 80 человек

К утру 30 марта в больницах Кемерово остаются только шесть пострадавших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", причем трое из них будут выписаны уже в течение дня. Состояние всех пострадавших оценивается как удовлетворительное, легкой степени тяжести.