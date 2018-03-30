пятница, 30 марта 2018 г.
"Первыми, кого советская система репрессировала, были эстонские русские" Имби Паю
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  • МИД Эстонии ждет от Азербайджана объяснений инцидента с советником Кылварта

МИД Эстонии ждет от Азербайджана объяснений инцидента с советником Кылварта

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Каринэ Оганесян.

ФОТО: www.kesknoored.ee

МИД Эстонии осведомлен о том, что на прошлой неделе советник председателя горсобрания Таллинна Михаила Кылварта, Карине Оганесян, была депортирована из аэропорта Баку по прибытии в Азербайджан в составе эстонской делегации, и ждет разъяснений от властей Азербайджана.

"Министерство в курсе произошедшего. Глава нашего представительства в Баку находится в контакте с Карине Оганесян с момента, когда стало известно, что ее не впускают в страну. Он сразу же выехал в аэропорт. МИД сейчас находится на связи с властями Азербайджана, чтобы прояснить ситуацию", - сообщили порталу Rus.ERR в эстонском МИДе.

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