МИД Эстонии ждет от Азербайджана объяснений инцидента с советником Кылварта

"Министерство в курсе произошедшего. Глава нашего представительства в Баку находится в контакте с Карине Оганесян с момента, когда стало известно, что ее не впускают в страну. Он сразу же выехал в аэропорт. МИД сейчас находится на связи с властями Азербайджана, чтобы прояснить ситуацию", - сообщили порталу Rus.ERR в эстонском МИДе.