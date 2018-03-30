МИД Эстонии ждет от Азербайджана объяснений инцидента с советником Кылварта
30 марта 2018 г., 15:15
МИД Эстонии осведомлен о том, что на прошлой неделе советник председателя горсобрания Таллинна Михаила Кылварта, Карине Оганесян, была депортирована из аэропорта Баку по прибытии в Азербайджан в составе эстонской делегации, и ждет разъяснений от властей Азербайджана.
"Министерство в курсе произошедшего. Глава нашего представительства в Баку находится в контакте с Карине Оганесян с момента, когда стало известно, что ее не впускают в страну. Он сразу же выехал в аэропорт. МИД сейчас находится на связи с властями Азербайджана, чтобы прояснить ситуацию", - сообщили порталу Rus.ERR в эстонском МИДе.