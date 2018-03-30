Во Франции шокированы наплывом "мусорных туристов" из Швейцарии

В 2017 году таможенные службы приграничного французского региона Франш-Конте собрали, по их словам, около десяти тонн мусора, который завезли во Францию швейцарские "мусорные туристы". При этом речь идет лишь о тех отходах, чью принадлежность удалось установить. Реальные объемы завезенного мусора могут быть намного больше.

Дело в том, что выброс мусора в Швейцарии - дело не дешевое. Утилизация одного пакета с отходами может обойтись владельцу до двух франков (1,7 евро). Из этих средств оплачивается, в частности, сортировка мусора. Однако следствием подобных мер стало увеличение числа "диких" свалок.

Все больше и больше швейцарцев предпочитают экономить и выбрасывать мусор на французской территории. В прошлом году число нарушителей, пойманных за этим занятием, составило 140 человек.

В их числе оказался житель швейцарского Базеля, который оставил свой мусор на обочине дороги в коммуне Делле на северо-востоке Франции. В одном из пакетов находились бумаги с упоминанием его имени и адреса. По ним его и нашли.

Всем нарушителям были выписаны штрафы в размере 150 евро (175 франков) на каждого. При этом им было велено забрать свой мусор назад.