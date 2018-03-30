Чехия выдала США российского хакера

Никулин был задержан в Праге 5 октября 2016 года при участии ФБР на основании международного ордера на арест, выданного Интерполом. США обвиняют Никулина в хакерской атаке и краже данных около 117 млн пользователей LinkedIn, Dropbox и других интернет-компаний. Москва также требовала выдачи Никулина, обвиняя его в краже, организованной через интернет в 2009 году.