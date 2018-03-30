Пугающий тренд: в Эстонии дети невольно становятся соучастниками преступления

«Это новый тренд, который, к сожалению, закрепился среди молодежи в эру гаджетов и соцсетей», - говорит пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Марие Аава. Как правило, речь идет о ситуациях, когда молодые люди сами себя снимают, кому-то отправляют запись, но дальнейшее распространение не контролируется, пишет Postimees.

«Также знаем о случаях, когда молодые люди отправляют свое видео "знакомым по интернету", которых на самом деле не знают и которые могут врать насчет своей личности», - рассказывает Аава, добавляя, что в этом случае дети могут стать жертвой вымогательств со стороны интернет-педофилов.

Полиции также известны случаи, когда молодые люди снимают друг друга в шутку в компании, иногда даже жертва не знает об этом, и распространяют это в соцсетях, в группах друзей и т. д.

«В момент, когда они обнаруживают, что их обнаженные фотографии или видео увидела вся школа, они впадают в шок. Такой опыт может оставить след на всю жизнь. Также пугает, что кто-то в любой момент может опубликовать подобное видео о тебе», - говорит Аава. В результате может возникнуть сильная депрессия, попытки нанести себе вред и прочие нарушения в поведении.

Группа по защите детей Пыхьяской префектуры за последние годы особое внимание уделяет загружающим детскую порнографию и поимке сексуально домогающихся в интернете. Речь идет об очень скрытном виде преступления, когда полиция должна сама находить преступления и доказывать их в сотрудничестве с прокуратурой.

В 2017 году было зарегистрировано 557 преступлений на сексуальной почве, что на 75 случаев больше, чем в 2016 году. В львиной доле (93%) преступлений на сексуальной почве жертвами были несовершеннолетние.

Число бесконтактных (по интернету/носителям данных) преступлений на сексуальной почве выросло за год на 87. В 2016 году их было 211, а в прошлом году — 298. В их число входят связанные с порнографией преступления и сексуальные домогательства.

Связанных с порнографией преступлений в прошлом году было 154. В их числе и совершенные несовершеннолетними преступления: создание с установленной в Эстонии жертвой фото- или видеофайлов порнографического характера, а также распространение их в соцсетях. Притом эти файлы дальше распространили еще несколько несовершеннолетних (как мальчики, так и девочки).

В 2017 году было зарегистрировано 35 совершенных несовершеннолетними преступлений на сексуальной почве, 16 из них - изготовление детской порнографии и пособничество преступлению, пять - сексуальное совращение детей, которое совершали несовершеннолетние.

В прошлом году было зафиксировано 130 случаев сексуального совращения детей, из них 80 в интернете. Это на 37 больше, чем в 2016 году.