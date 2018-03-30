Выброс свалочного газа в Подмосковье: за медицинской помощью обратились 500 человек, из них 418 детей

Более 500 жителей подмосковного Волоколамска, из них 418 детей, обратились к врачам за помощью с жалобами, которые они связывают с выбросами газа на мусорном полигоне "Ядрово", сообщает dw.com.
Об этом заявил в пятницу, 30 марта, первый замминистра здравоохранения Подмосковья Владимир Ющук на совете депутатов Волоколамского района. В Минздраве Московской области пояснили, что только часть из обратившихся связывают жалобы с выбросами газа, а именно - 165 детей и 101 взрослый.
После введения в Волоколамске в пятницу режима повышенной готовности жителям города уже выдана первая партия средств индивидуальной защиты - респираторы и маски. Однако по информации ряда СМИ, эти средства быстро закончились.
Исполняющий обязанности главы Волоколамского района Подмосковья Андрей Вихарев, заявил в пятницу, что оператора "Ядрово" могут привлечь к уголовной ответственности. По его словам, у администрации района есть данные, что "почва и вода заражены".
21 марта на полигоне "Ядрово" произошел выброс свалочного газа. В городе начались массовые протесты жителей, требующих закрыть полигон. 23 марта глава Волоколамского района Евгений Гаврилов был отправлен в отставку.