Картина дня: продолжение дипломатического скандала, новые детали пожара в Кемерово и крестный ход в центре Таллинна

Провалившийся под лёд мальчик чудом сумел выбраться

В четверг вечером недалеко от Тарту провалившийся под лёд мальчик чудом сумел выбраться. Читайте далее...

В США сочли ответ РФ на высылку российских дипломатов безосновательным

В США считают меры, принятые Россией в ответ на высылку рядом стран, включая Соединенные Штаты, российских дипломатов в связи с химатакой в британском Солсбери, неоправданными. В Госдепартаменте полагают, что РФ не следует действовать "как жертве", сообщает Newsru.com. Читайте далее...

Обнаружен новый убивающий смартфоны вирус

Исследователи из компании Trend Micro обнаружили вредоносное ПО, которое может вывести смартфон из строя благодаря беспрерывному майнингу, сообщает Lenta.ru. Читайте далее...

Возбуждено еще одно дело о пожаре в Кемерово: выяснилось, что у "Зимней вишни" отсутствовало разрешение на строительство

Следствие по уголовному делу о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" задержало по подозрению в злоупотреблениях полномочиями главного областного инспектора государственного строительного надзора Танзилию Комкову, сообщает Interfax.ru со ссылкой на официального представителя Следственного комитета (СК) Светлану Петренко. Читайте далее...

Юрген Лиги: высказывания вундеркинда из EKRE совпадают с интересами Кремля

По словам председателя парламентской фракции реформистов Юргена Лиги, высказывания депутата от EKRE Яака Мадисона на тему "дела Скрипалей" служат интересам Кремля, сообщает Rus.err.ee. Читайте далее...

Полиция разыскивает подозреваемого в нарушении общественного порядка

Полиция просит помощи в поиске подозреваемого в нарушении общественного порядка. Читайте далее...

На один день в Эстонию придет настоящая весна

Полоса высокого давления протянулась от Скандинавии через Прибалтику на юго-восток. Читайте далее...

Продолжение дипломатического скандала: из России высылают эстонского военного атташе

В МИД РФ были вызваны руководители аккредитованных в РФ дипмиссий в связи с "делом Скрипалей", сообщает "Интерфакс" cо ссылкой на МИД РФ. Читайте далее...

Пугающий тренд: в Эстонии дети невольно становятся соучастниками преступления

В последние годы полиция вынуждена заниматься сделанными детьми эротическими видео, которые в интернете стали жить своей жизнью. Читайте далее...

Фото: в центре Таллинна состоялся крестный ход

В церкви святого Яана в Таллинне сегодня после утренней службы по случаю Страстной пятницы прошел традиционный крестный ход. Читайте далее...

Выброс свалочного газа в Подмосковье: за медицинской помощью обратились 500 человек, из них 418 детей