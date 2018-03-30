пятница, 30 марта 2018 г.
"Сегодняшняя справедливая и безопасная Эстония — лучший ответ инициаторам мартовской депортации" Таави Аас
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Видео: почему президент Эстонии помиловала пожизненно осужденного за убийство четырех человек?

Видео: почему президент Эстонии помиловала пожизненно осужденного за убийство четырех человек?

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Президент Керсти Кальюлайд помиловала приговоренного к пожизненному сроку заключения за убийство четырех людей Анатолия Николаева. Но что думает о решение президента следователь, который вел дело Николаева?

«Объявляю помилованным Анатолия Николаева, 1954 года рождения, наказанного решением Кохтла-Ярвеского городского суда, освободив его от дальнейшего отбывания наказания», - говорится в ответе президента на ходатайства осужденных о помиловании. Решение вступило в силу 27 марта.

20 апреля исполнилось бы 20 лет с того момента, как Николаева посадили в тюрьму. Суд приговорил его к пожизненному заключению в апреле 1998 года за убийство четырех человек. Расправа произошла в одной из квартир, расположенной на аллее Пыхья в Кохтла-Ярве.

В свое время убийство четырех человек расследовал Александр Жегулов, говорится в сюжете передачи Reporter. Бывший полицейский рассказал детали расследования (смотрите его комментарий на русском языке в видео с 1:22 минуты).

Смотрите большое интервью с Александром Жигуловым завтра на портале Rus.Postimees!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ