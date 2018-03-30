Видео: почему президент Эстонии помиловала пожизненно осужденного за убийство четырех человек?

«Объявляю помилованным Анатолия Николаева, 1954 года рождения, наказанного решением Кохтла-Ярвеского городского суда, освободив его от дальнейшего отбывания наказания», - говорится в ответе президента на ходатайства осужденных о помиловании. Решение вступило в силу 27 марта.

20 апреля исполнилось бы 20 лет с того момента, как Николаева посадили в тюрьму. Суд приговорил его к пожизненному заключению в апреле 1998 года за убийство четырех человек. Расправа произошла в одной из квартир, расположенной на аллее Пыхья в Кохтла-Ярве.