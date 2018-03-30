Фото: в Таллинне молодые люди разбили камнями окна дома и машины
30 марта 2018 г., 18:43
В столичном районе Нымме два вандала рано утром разбили камнями окна чужого дома. Досталось и припаркованному поблизости автомобилю, передает Postimees.
Сегодня утром житель Нымме опубликовал в группе Facebook видео, как два молодых человека кидают камни в окна частного дома и затем убегают.
Записанное около половины шестого утра видео до сих пор доступно в группе Facebook.
Также были разбиты окна и припаркованного рядом автомобиля.
О случившемся сообщили в полицию, которая прибыла на место и занимается выяснением обстоятельств случившегося.