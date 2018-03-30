Фото: в Таллинне молодые люди разбили камнями окна дома и машины

Сегодня утром житель Нымме опубликовал в группе Facebook видео, как два молодых человека кидают камни в окна частного дома и затем убегают.

Записанное около половины шестого утра видео до сих пор доступно в группе Facebook.

Также были разбиты окна и припаркованного рядом автомобиля.