пятница, 30 марта 2018 г.
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Фото: в Таллинне молодые люди разбили камнями окна дома и машины

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В столичном районе Нымме два вандала рано утром разбили камнями окна чужого дома. Досталось и припаркованному поблизости автомобилю, передает Postimees.

Сегодня утром житель Нымме опубликовал в группе Facebook видео, как два молодых человека кидают камни в окна частного дома и затем убегают.

Записанное около половины шестого утра видео до сих пор доступно в группе Facebook.

Также были разбиты окна и припаркованного рядом автомобиля.

О случившемся сообщили в полицию, которая прибыла на место и занимается выяснением обстоятельств случившегося.

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