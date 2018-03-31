Александр Жегулов: Николаев написал чистосердечное признание, когда находился в Раквереском арестном доме

В тюрьме Николаев провел 20 лет, на протяжении которых настаивал на том, что не совершал того, в чем его обвинили. Основные аргументы: доказательств нет, чистосердечное признание он написал под давлением и при помощи обмана, прокурор отказался от обвинения, но суд все равно дал ему высшую меру наказания, чем в Эстонии является пожизненное заключение.

В защиту Николаева была развернута целая кампания. Высказались все: от адвоката и журналистов, до священнослужителя. Не пытались выслушать только одну сторону – тех, кто расследовал это дело и готовил дело для отправки в суд. В студию Rus.Postimees пришел человек, возглавлявший тогда Идаский региональный центр по борьбе с организованной преступностью Центральной криминальной полиции Александр Жегулов.

- В этой истории нет той детективной линии, когда сыщики складывают А и Б, дергают за нитки, чтобы выйти на круг подозреваемых или конкретного подозреваемого. Насколько известно, Николаев все время был рядом. То есть его не нужно было устанавливать, искать, задерживать на улице.

- Я точно помню, что на Николаева тогда пали серьезные подозрения, что и явилось основанием для его задержания. Но я не скажу, что сразу упирались только в Николаева. Николаев был задержан не сразу. Естественно, отрабатывались различные версии.

- Как он себя вел во время допросов и бесед?

- Довольно спокойно, рассудительно. Не возмущался. Разговаривал на разные темы с нашими ребятами. В его поведении не было никакого протеста или сопротивления, мол, это не я. Вполне нормально.

-В этом деле очень серьезную роль сыграло чистосердечное признание. Вы помните, как оно появилось?

- Если мне не изменяет память, Николаев в это время содержался в Раквереском арестном доме.

- То есть это произошло не во время допроса, не в тот момент, когда на него хотя бы гипотетически могли воздействовать?

- Нет-нет. Это произошло в арестном доме, когда он находился в камере. Он сам попросил бумагу, авторучку.

- А это фиксируется, где человек пишет чистосердечное признание?

- Обязательно. Это фиксируется и арестный дом с сопроводительным письмом, если я правильно помню, направил нам эту явку с повинной. После следователь доставил его в Йыхви, где прошел допрос, который записывали на видео. Его допрашивали, насколько я помню, около четырех часов. Присутствовал адвокат, все это фиксировалось. На той видеозаписи, которую после передали в суд, видно, что все было добровольно, спокойно - Николаев отвечает на все вопросы следователя. После допроса выезжали на место, где Николаев, тоже под видеозапись, рассказал, как все происходило. Там тоже присутствовал адвокат. Николаев показал, куда выбросил пистолет. В мусорный контейнер. Мы осмотрели контейнер, но он был пуст. Я отправил ребят на свалку, чтобы попытаться найти, но безрезультатно.

- Года четыре назад Postimees делал запрос в суд, чтобы получить кассету, на которой записан тот допрос. У нас есть документ, где в перечне эта кассета указана, но ее саму найти не смогли. Она куда-то загадочным образом исчезла.

- Я не могу сказать, почему так случилось, но насколько я знаю, она пропала в связи с многочисленными переездами – суда и прокуратуры.