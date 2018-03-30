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  • Горящая трава привела к крупному пожару: огонь распространился на пять гектаров

Горящая трава привела к крупному пожару: огонь распространился на пять гектаров

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ФОТО: Päästeamet

В Пярнумаа сегодня вечером впервые в этом году загорелась трава: на территории Аудру, в деревне Соева огонь распространился на пять гектаров.

Центр тревоги получил сообщение о пожаре в 18.04. Когда спасатели прибыли на место, кучи веток и трава горели на расстоянии пяти гектаров, передает Pärnu Postimees.

Дежурный пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра сказал, опасности для людей или зданий нет.

Спасатели приступили к тушению пожара.

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