Горящая трава привела к крупному пожару: огонь распространился на пять гектаров
30 марта 2018 г., 19:22
В Пярнумаа сегодня вечером впервые в этом году загорелась трава: на территории Аудру, в деревне Соева огонь распространился на пять гектаров.
Центр тревоги получил сообщение о пожаре в 18.04. Когда спасатели прибыли на место, кучи веток и трава горели на расстоянии пяти гектаров, передает Pärnu Postimees.
Дежурный пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра сказал, опасности для людей или зданий нет.
Спасатели приступили к тушению пожара.