Фото и видео: в Мууга полиция провела масштабную спецоперацию Дополнено в 20:32!
30 марта 2018 г., 19:54
Спецподразделение полиции в Мууга проводит масштабную операцию, на месте и скорая помощь.
По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры, в 18.20 поступило сообщение, что мужчина угрожает гранатой на Каллавере-теэ. Полиция прибыла на месте в усиленном составе. После нескольких минут переговоров мужчина пошел на сотрудничество с полицией и подчинился их распоряжениям, передает Postimees.
38-летний мужчина был задержан. Выяснилось, что речь идет об учебной гранате.
По словам местного жителя, на месте были полиция, спасатели, скорая помощь и саперы. «Спецназовцы оградили здание», - прокомментировал житель Мууга.
Дорога на месте событий перекрыта.