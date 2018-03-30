По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры, в 18.20 поступило сообщение, что мужчина угрожает гранатой на Каллавере-теэ. Полиция прибыла на месте в усиленном составе. После нескольких минут переговоров мужчина пошел на сотрудничество с полицией и подчинился их распоряжениям, передает Postimees.