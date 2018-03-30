пятница, 30 марта 2018 г.
"Побежав за антироссийской риторикой Терезы Мэй, мы поднесли спичку к фитилю" Яна Тоом
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Фото и видео: в Мууга полиция провела масштабную спецоперацию Дополнено в 20:32!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Спецподразделение полиции в Мууга проводит масштабную операцию, на месте и скорая помощь.

По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры, в 18.20 поступило сообщение, что мужчина угрожает гранатой на Каллавере-теэ. Полиция прибыла на месте в усиленном составе. После нескольких минут переговоров мужчина пошел на сотрудничество с полицией и подчинился их распоряжениям, передает Postimees

38-летний мужчина был задержан. Выяснилось, что речь идет об учебной гранате. 

По словам местного жителя, на месте были полиция, спасатели, скорая помощь и саперы. «Спецназовцы оградили здание», - прокомментировал житель Мууга.

Дорога на месте событий перекрыта. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ