Фото: современная пристройка к старинной усадьбе

Уникальный ансамбль, состоящий из двух сооружений, был построен на склоне холма. Сохранившийся в первозданном виде, он является ярким примером парной усадьбы, типичной для этого региона. Жилая постройка с каменной кладкой и деревянной черепицей, сарай с его впечатляюще крутой соломенной крышей являются подлинными свидетельствами жизни в прежние времена.

Сначала владелец принял решение сохранить дом в первоначальном виде, а в сарае, как в старину, должны были обитать домашние животные. Тем не менее, возникла необходимость найти баланс между современной жизнью и исторической достоверностью.

ФОТО: hqroom.ru / Oskar Da Riz

Рельеф участка дал возможность для строительства новых жилых помещений, сооруженных частично под землей. Получившаяся конструкция простирается с востока на запад и со стороны склона почти полностью скрыта в горном ландшафте. Только два световых люка на лугу указывают на эти подземные строения. С южной стороны постройка обладает мощным визуальным эффектом: бетонный каркас вскрывает поверхность склона, а длинный застекленный фасад смотрит прямо в долину.

ФОТО: hqroom.ru / Oskar Da Riz

Благодаря широкому, стильному фасаду, из новых гостиных и спален можно бесконечно наслаждаться захватывающим видом на долину Эйзак и высокие вершины Доломитовых Альп. Солнце щедро заливает комнаты через световые люки. Дополнительным бонусом является превосходный вид на высокие лиственницы за амбаром.

Лестница, соединяющая старое здание с новым, представляет собой пересечение истории с современностью. Все используемые материалы выражают эту идею и удачно сочетаются с окружающим ландшафтом.