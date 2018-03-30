МИД РФ: спецслужбы США лихорадочно пытаются завербовать высылаемых российских дипломатов

"Имела место целая серия возмутительных эпизодов, когда тем, кого Вашингтон вынуждает досрочно завершить командировки, пытались предложить "помощь" - и не просто так, а за негласные отношения "на взаимовыгодной основе", - сообщается на сайте МИД. - Наших коллег буквально атакуют такими предложениями".

Все подобные случаи тщательно фиксируются, подчеркивается в сообщении. На Смоленской площади утверждают, что "ведущие себя все более агрессивно" американские спецслужбы стараются воспользоваться непростым для российских дипломатов моментом.

США объявили о решении выслать 60 российских дипломатов 26 марта. Также было объявлено о закрытии консульства РФ в Сиэтле. Таким образом Вашингтон отреагировал на историю с отравлением в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором Лондон обвинил Москву.

Помимо США, решение о выдворении российских дипломатов и других дипломатических шагах приняли еще целый ряд стран. Москва пообещала ответить всем зеркально и 30 марта объявила о начале высылки дипломатов тех европейских стран, которые объявили персонами нон грата российских сотрудников диппредставительств в знак солидарности с Лондоном.