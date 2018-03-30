пятница, 30 марта 2018 г.
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В пярнуском отеле вспыхнул пожар

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Спасатель. Фото иллюстративное.

ФОТО: Kristjan Teedema

Сегодня вечером в одной из комнат пярнуского отеля Reldor вспыхнул пожар.

Сообщение о пожаре поступило в 19.23.

Дежурный пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра сказал, что в одной из комнат отеля горело одеяло, которое спасатели потушили.

Люди не пострадали. Пока неизвестно, что стало причиной пожара. 

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