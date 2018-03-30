В пярнуском отеле вспыхнул пожар

Rus.Postimees.ee112В пярнуском отеле вспыхнул пожарВ пярнуском отеле вспыхнул пожарRus.Postimees.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать30 марта 2018 г., 20:47Спасатель. Фото иллюстративное.ФОТО: Kristjan TeedemaСегодня вечером в одной из комнат пярнуского отеля Reldor вспыхнул пожар.Сообщение о пожаре поступило в 19.23.Дежурный пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра сказал, что в одной из комнат отеля горело одеяло, которое спасатели потушили.Люди не пострадали. Пока неизвестно, что стало причиной пожара. отельпожарпярнуспасатели