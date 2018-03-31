Полезные советы: как правильно красить яйца к Пасхе

Сегодня можно найти множество ярких химических красителей для яиц, но самые красивые, полезные и даже вкусные те крашенки, которые приобрели свои яркие цвета с помощью природных красителей, которыми пользовались еще наши прабабушки. Природные красители для яиц не могут дать такого яркого оттенка, как химические, но они абсолютно безвредны и способны окрасить яйца в очень нежные и красивые цвета.

Предлагаем простые и полезные советы, благодаря которым цвет скорлупы будет равномерным и более насыщенным.

- Окрашенные яйца нельзя с усилием тереть полотенцем. Их следует промыть, подержав под струей теплой воды, и аккуратно просушить салфеткой или бумажным полотенцем.

- Чтобы яйца не растрескивались при окрашивании, они не должны быть только что извлеченными из холодильника, их следует несколько часов подержать при комнатной температуре и перед покраской вымыть в теплой воде.

- Лучше отваривать яйца в толстостенном сотейнике – это убережет их от растрескивания. Яйца следует медленно довести до кипения и далее варить при минимальном кипении.

- После окрашивания можно протереть яйца подсолнечным маслом, тогда они приобретут потрясающий блеск.

- Если после окрашивания поставить яйца в этом же отваре на всю ночь в холодильник, то цвет скорлупы будет более ярким.