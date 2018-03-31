Полезные советы: как правильно красить яйца к Пасхе

Традиционно крашеные яйца готовили к пасхальному столу и дарили родным и близким в течение недели до праздника. Крашенки — яйца, окрашенные в один цвет, без узоров или росписи, пишет Homester.com.ua.
Сегодня можно найти множество ярких химических красителей для яиц, но самые красивые, полезные и даже вкусные те крашенки, которые приобрели свои яркие цвета с помощью природных красителей, которыми пользовались еще наши прабабушки. Природные красители для яиц не могут дать такого яркого оттенка, как химические, но они абсолютно безвредны и способны окрасить яйца в очень нежные и красивые цвета.
Предлагаем простые и полезные советы, благодаря которым цвет скорлупы будет равномерным и более насыщенным.
- Окрашенные яйца нельзя с усилием тереть полотенцем. Их следует промыть, подержав под струей теплой воды, и аккуратно просушить салфеткой или бумажным полотенцем.
- Чтобы яйца не растрескивались при окрашивании, они не должны быть только что извлеченными из холодильника, их следует несколько часов подержать при комнатной температуре и перед покраской вымыть в теплой воде.
- Лучше отваривать яйца в толстостенном сотейнике – это убережет их от растрескивания. Яйца следует медленно довести до кипения и далее варить при минимальном кипении.
- После окрашивания можно протереть яйца подсолнечным маслом, тогда они приобретут потрясающий блеск.
- Если после окрашивания поставить яйца в этом же отваре на всю ночь в холодильник, то цвет скорлупы будет более ярким.
Натуральные безопасные красители — это фрукты и овощи, травы и листья, обладающие пигментом, который может окрасить пасхальные яйца. Сторонники естественного окрашивания используют для этих целей: луковую шелуху, свеклу, красную капусту, шпинат, красный перец, куркуму, отвар шиповника, зеленый чай, кофе, ягоды черники.