О досмотре прилетевшего из России в Британию самолета вечером в пятницу сообщил информированный источник "Интерфакса". По его словам, лайнер прибыл из столичного аэропорта "Шереметьево" в Лондон. Как только его покинули все пассажиры, полицейские поднялись на борт потребовали от экипажа покинуть воздушное судно, чтобы провести там досмотр, передает Newsru.

Однако летный экипаж отказался выполнять требование полиции, поскольку в его отсутствие досмотр лайнера недопустим, рассказал собеседник агентства. "Тогда британские полицейские заставили покинуть самолет бортпроводников. Пилоты продолжают настаивать на своем присутствии на борту", - отметил источник.

В конечном счете полицейские все же начали досмотр самолета, не объяснив причин. При этом полиция также настаивает на досмотре всего экипажа, отметил собеседник "Интерфакса".

Между тем сведения о проведении досмотра подтвердили в МИД РФ. Как сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24", британские полицейские не выпускают и кабины командира воздушного судна. "Британцы на данный момент приступили к этому досмотру, о котором заявляли, не выпуская командира из кабины, не позволяя ему присутствовать при досмотре", - сказала сотрудница МИД РФ.

Захарова отметила, что "все действия британских властей производятся в ультимативной манере", а "поведение британской полиции явно свидетельствует о желании провести какие-то манипуляции на борту без свидетелей". По ее словам, на место досмотра лайнера уже выехали сотрудники российского посольства в Великобритании.

Представитель МИД РФ потребовала от властей Великобритании "вернуть ситуацию в правовое русло и отказаться от провокационного поведения". Действия Лондона она назвала "недопустимыми, опасными и безответственными".

Также Захарова связала досмотр с ситуацией вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которая привела к серьезному обострению российско-британских отношений и взаимной высылке дипломатов. "Мы не исключаем, что эта очередная провокация понадобилась властям Великобритании для того, чтобы любыми способами спасти свою капитально подорванную репутацию в связи с так называемым "делом Скрипалей", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.