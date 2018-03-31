суббота, 31 марта 2018 г.
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  • Пьяный водитель на скорости влетел в фонарный столб, но отделался лишь легким испугом

Пьяный водитель на скорости влетел в фонарный столб, но отделался лишь легким испугом

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Полиция. Иллюстративное фото.

ФОТО: Marko Saarm

За сутки полиция задержала 12 нетрезвых водителей, один из которых спровоцировал аварию.

В пятницу в 21:50 в Вильянди на улице Уэвески 27а произошло ДТП. Из-за неправильно выбранной скорости и скользкого дорожного покрытия, нетрезвый 48-летний мужчина, находившийся за рулем Audi 80, врезался в фонарный столб и далее въехал в канаву. Водитель находится на домашнем лечении.

В пятницу в 10:00 произошла еще одна авария в Йыгева на улице Тяхе 10А, на парковке магазина Grossi. Находившийся за рулем Opel Omega 34-летний мужчина выезжал с парковки задним ходом и сбил 86-летнюю женщину. Пешеход была доставлена в Клинику Тартуского университета.

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