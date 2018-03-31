Пьяный водитель на скорости влетел в фонарный столб, но отделался лишь легким испугом

В пятницу в 21:50 в Вильянди на улице Уэвески 27а произошло ДТП. Из-за неправильно выбранной скорости и скользкого дорожного покрытия, нетрезвый 48-летний мужчина, находившийся за рулем Audi 80, врезался в фонарный столб и далее въехал в канаву. Водитель находится на домашнем лечении.

В пятницу в 10:00 произошла еще одна авария в Йыгева на улице Тяхе 10А, на парковке магазина Grossi. Находившийся за рулем Opel Omega 34-летний мужчина выезжал с парковки задним ходом и сбил 86-летнюю женщину. Пешеход была доставлена в Клинику Тартуского университета.