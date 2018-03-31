«Зимняя вишня» перед трагедией: число арендаторов увеличили, а электрическую систему нет

Арендаторы павильонов в кемеровском торгово-развлекательном центра "Зимняя вишня" рассказали о решении руководства ТЦ увеличить количество торговых площадей за полгода до трагедии. По их мнению, именно это могло привести к увеличению нагрузки на электрическую систему здания, что в конечном итоге, предположительно, и стало причиной пожара, передает Newsru.com со ссылкой на The Bell.
Изданию удалось поговорить с двумя арендаторами, которые сообщили журналистам о том, что с 2016 года в ТЦ построили около 20 новых павильонов на первом и третьем этажах. Это решение было инициативой нового руководства Кемеровского кондитерского комбината, которому принадлежала основная часть торговых площадей.
Именно в 2016 году на должность директора комбината была назначена Юлия Богданова, которая была задержана в пятницу, 30 марта. По версии следствия, она, "будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, неоднократно уведомлялась своими подчиненными о недостатках системы противопожарной безопасности здания".
"Богданова всецело занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей, не предпринимала никаких мер к устранению недостатков противопожарной безопасности", - заявили в Следственном комитете. Следователи уже провели обыск по месту жительства Богдановой.
Руководитель проектов по системам пожарной безопасности Сергей Победоносцев в разговоре с изданием заявил, что увеличение нагрузки на силовой кабель за счет большего числа арендаторов могло стать причиной возгорания. "Если вы подключите к кабелю который рассчитан на 50 кВт, потребителей на 100 кВт, то какое-то время все будет работать, но кабель будет греться, и в конечном счете загорится", - пояснил он.
Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Погибли 64 человека, среди них 41 ребенок. Еще 79 человек пострадали. Возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").