«Зимняя вишня» перед трагедией: число арендаторов увеличили, а электрическую систему нет

Изданию удалось поговорить с двумя арендаторами, которые сообщили журналистам о том, что с 2016 года в ТЦ построили около 20 новых павильонов на первом и третьем этажах. Это решение было инициативой нового руководства Кемеровского кондитерского комбината, которому принадлежала основная часть торговых площадей.

Именно в 2016 году на должность директора комбината была назначена Юлия Богданова, которая была задержана в пятницу, 30 марта. По версии следствия, она, "будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, неоднократно уведомлялась своими подчиненными о недостатках системы противопожарной безопасности здания".

"Богданова всецело занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей, не предпринимала никаких мер к устранению недостатков противопожарной безопасности", - заявили в Следственном комитете. Следователи уже провели обыск по месту жительства Богдановой.

Руководитель проектов по системам пожарной безопасности Сергей Победоносцев в разговоре с изданием заявил, что увеличение нагрузки на силовой кабель за счет большего числа арендаторов могло стать причиной возгорания. "Если вы подключите к кабелю который рассчитан на 50 кВт, потребителей на 100 кВт, то какое-то время все будет работать, но кабель будет греться, и в конечном счете загорится", - пояснил он.