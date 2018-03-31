суббота, 31 марта 2018 г.
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Что выгоднее сдавать внаем - маленькую или большую квартиру?

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ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Когда человек решает купить квартиру для последующей сдачи внаем, перед ним встает вопрос: что выгоднее - большая или маленькая?  Портал Kodu разбирался в этом непростом вопросе.

Квартиры с небольшим количеством комнат пользуются успехом на рынке съемного жилья, а это означает, что маленькую квартиру легче и быстрее сдать внаем, утверждает аналитик недвижимости и автор нескольких книг на эту тему Тыну Тоомпарк. 

Быстрая сдача внаем - это еще и сокращение того времени, когда квартира пустует в ожидании нового нанимателя. В этот период все коммунальные услуги оплачивает собственник. 

С другой стороны, обычный наниматель маленькой квартиры - студент, а эта категория квартиросъемщиков предпочитает заключать краткосрочный договор найма на время учебы. Таким образом, сдав квартиру студенту, наймодатель каждый год будет озабочен поиском нового клиента. 

В случае большой квартиры ее ликвидность уменьшается, потому что она дороже, и найти нанимателя, который хотел бы платить много денег именно за вашу квартиру, сложнее. Вывод: большая квартира будет больше простаивать, а значит, расходы наймодателя будут увеличиваться. 

Кстати, в случае необходимости, маленькую квартиру можно быстрее и выгоднее продать, чем большую. 

Более высокая арендная плата за небольшую квартиру автоматически не означает более высокую доходность. Это связано с тем, что цена покупки небольшой квартиры за квадратный метр также обычно выше.

При наличии большой квартиры, может быть, стоит задуматься о возможности сдавать ее покомнатно, но это связано с дополнительными трудностями, так как придется заключать отдельные договоры найма и контролировать выполнение договорных обязательств несколькими квартирантами. Но дополнительный доход того стоит. 

Из всего вышесказанного следует вывод: идеальный объект для сдачи внаем - это маленькая квартира, которую однако можно сдавать на длительный срок. 

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