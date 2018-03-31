суббота, 31 марта 2018 г.
"Сам способ управления страной, который практикует Владимир Владимирович, заключается именно в непредсказуемости главных решений" Антон Алексеев
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • СМИ: досмотр прибывшего из Москвы самолета проводили сотрудники королевской таможни

СМИ: досмотр прибывшего из Москвы самолета проводили сотрудники королевской таможни

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Самолет компании "Аэрофлот". Иллюстративное фото.

ФОТО: /RIA Novosti

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", на котором после прибытия из столичного аэропорта Шереметьево в лондонский Хитроу британские полицейские, по информации СМИ и МИДа РФ, устроили досмотр, вылетел обратно в Москву. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar, отслеживающего авиамаршруты, сообщает Newsru.com.

Эта же информация подтверждается и на официальном сайте "Аэрофлота". Там указано, что самолет, выполняющий рейс N2585 по маршруту Лондон - Москва, вылетел из Хитроу в 19:54 по местному времени, приземлится в Шереметьево в субботу, 31 марта, в 01:26. При этом на сайте указано, что изначально борт должен был прибыть на два с половиной часа раньше.

Тем временем в министерстве иностранных дел Великобритании журналистам Би-Би-Си сообщили о том, что на борт российского самолета, приземлившегося в Лондоне, поднимались сотрудники королевской таможни. От дальнейших комментариев в британском внешнеполитическом ведомстве отказались.

Ранее СМИ сообщили о том, что британские полицейские без объяснения причин устроили досмотр самолета, прибывшего из Москвы в Лондон. На инцидент обратили внимание в Министерстве иностранных дел России, назвав происходящее провокацией.

По информации СМИ, после того, как самолет прибыл из Шереметьево в Лондон, и борт покинули все пассажиры, полицейские поднялись на борт и потребовали от экипажа покинуть воздушное судно, чтобы провести там досмотр. Несмотря на отказ экипажа, досмотр все равно был осуществлен.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ