СМИ: досмотр прибывшего из Москвы самолета проводили сотрудники королевской таможни

Эта же информация подтверждается и на официальном сайте "Аэрофлота". Там указано, что самолет, выполняющий рейс N2585 по маршруту Лондон - Москва, вылетел из Хитроу в 19:54 по местному времени, приземлится в Шереметьево в субботу, 31 марта, в 01:26. При этом на сайте указано, что изначально борт должен был прибыть на два с половиной часа раньше.

Тем временем в министерстве иностранных дел Великобритании журналистам Би-Би-Си сообщили о том, что на борт российского самолета, приземлившегося в Лондоне, поднимались сотрудники королевской таможни. От дальнейших комментариев в британском внешнеполитическом ведомстве отказались.

Ранее СМИ сообщили о том, что британские полицейские без объяснения причин устроили досмотр самолета, прибывшего из Москвы в Лондон. На инцидент обратили внимание в Министерстве иностранных дел России, назвав происходящее провокацией.