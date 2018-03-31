Порошенко назвал защитников "Северного потока - 2" сообщниками Москвы

Сторонники строительства трубопровода "Северный поток - 2" являются "сообщниками России в ее гибридной войне", считает президент Украины Петр Порошенко. Дело об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля повлечет за собой последствия для прокладки трубопровода, который должен соединить Россию и Германию,заявил Порошенко.

Строительство "Северного потока - 2" представляет собой "серьезную опасность" для Украины, уверен украинский президент. С одной стороны, Киев ежегодно будет терять по 2 млрд долларов пошлин, которые Киев взимал за транзит российского газа в Европу. С другой стороны, российский концерн "Газпром", вероятно, уменьшит объемы поставок газа в Украину и таким образом "ослабит" эту страну.. Для России "Северный поток - 2" - это "инструмент политического давления", подчеркнул Порошенко.

Порошенко: Германия станет более зависимой от Москвы

В конце марта компания Nord Stream 2, учредителем и единственным акционером которой является "Газпром", получила разрешение на прокладку участка "Северного потока - 2" в немецкой экономической зоне. Петр Порошенко считает, что строительство трубопровода нарушает принципы Европейского энергетического союза. По словам украинского президента, Германия и северо-запад Европы станут более зависимыми от Москвы, а рынок альтернативной энергии потерпит убытки.