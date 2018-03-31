Владелец ПБК потребовал от Свободной партии заменить существующие плакаты новыми

В среду медиагруппа Baltijas Mediju Alianse отправила пресс-релиз, в котором выразила свое возмущение "инициированной Свободной Партией пропагандистской кампанией, очерняющей телеканал ПБК". В пресс-релизе также упоминалась возможность прибегнуть к правовым методам защиты.

Строгое письмо отправленное Свободной партии

В отправленном Свободной партии письме медиагруппа потребовала, чтобы плакаты "ПБК получает за промо центристов миллионы евро таллинцев" и "ПБК является враждебным по отношению к Эстонии телеканалом (по оценке КаПо)" были немедленно убраны, а содержащаяся на них информация опровергнута. На их место должны быть установлены новые плакаты со следующими подписями: "Опровержение ложной информации: ПБК НЕ ПОЛУЧАЛО за промо центристов миллионы евро таллинцев" и "ПБК НЕ ЯВЛЯЕТСЯ враждебным по отношению к Эстонии телеканалом (по оценке КаПо)".

Представители ПБК опираются на один из параграфов Закона о долговом праве, который гласит, что вторжение в экономические дела собственника или распространение неверных данных о его действиях или публикация частичных или неверных фактических данных является противоправным.

Никуда не спешим

"Мы никуда не спешим", - прокомментировал происходящее председатель Свободной партии Артур Тальвик, указывая на праздничные выходные, а также на то, что кампания завершится уже в понедельник.

"Мы законы не нарушали. Это ерунда. Пусть сначала в суде докажут. Просто так говорить, что мы что-то нарушили тоже не совсем верно", - ответил Тальвик на предъявленные упреки.

"Мы допускаем, что есть политические силы, которые выступают против легального бизнеса в целом и против независимых эстонских медиа в частности. Хотим обратить внимание на то, что это – маргиналы, не пользующиеся большой поддержкой населения. Однако ничто не дает им право выходить за рамки действующего законодательства Эстонской Республики. В этой связи ВМА выражает свое возмущение инициированной Свободной Партией пропагандистской кампанией, очерняющей телеканал ПБК", - отметил в среду исполнительный директор Baltijas Mediju Alianse Антон Блинов в пресс-релизе.