суббота, 31 марта 2018 г.
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Жители Хийумаа требуют отставки министра Кадри Симсон

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Низкий уровень воды нарушил паромное сообщение с Хийумаа.

ФОТО: Tairo Lutter

Жители Хийумаа считают, что поскольку министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон не смогла обеспечить бесперебойное паромное сообщение с островом, она должна уйти в отставку.

В петиции говорится, что экономика, количество рабочих мест и другое развитие Хийумаа тесно связано с материком и поэтому обеспечение стабильного круглогодичного сообщения между Хийумаа и материком - само собой разумеющаяся обязанность эстонского государства, пишет Postimees со ссылкой на Lääne Elu.

«К сожалению, государство не справляется с выполнением этого обязательства на протяжении пары десятков лет», - говорится в петиции. Жители Хийумаа считают, что причиной последних перебоев в сообщении была не погода, а неисполнительность и халатность.

«За сотню миллионов были заказаны новые паромы, но проблемы остались прежними. Позор», - говорит предприниматель, действующий между Хийумаа и Таллинном, Пеэп Лиллемяги. Он объяснил, почему петиция была направлена против министра: «Нынешней ситуации бы не было, если бы были сделаны выводы из произведенных в начале ноября замеров глубины канала Рукки. Время было, чтобы углубить, лед появился только в конце января».

По словам Лиллемяги, пластиковое производство на Хийумаа с сотнями рабочих мест держится на энтузиазме, предприниматели не спят ночами, не знают, можно ли будет доставить продукцию на материк и сырье на остров. Такая же ситуация и в пищевой промышленности.

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