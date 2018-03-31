Жители Хийумаа требуют отставки министра Кадри Симсон

В петиции говорится, что экономика, количество рабочих мест и другое развитие Хийумаа тесно связано с материком и поэтому обеспечение стабильного круглогодичного сообщения между Хийумаа и материком - само собой разумеющаяся обязанность эстонского государства, пишет Postimees со ссылкой на Lääne Elu.

«К сожалению, государство не справляется с выполнением этого обязательства на протяжении пары десятков лет», - говорится в петиции. Жители Хийумаа считают, что причиной последних перебоев в сообщении была не погода, а неисполнительность и халатность.

«За сотню миллионов были заказаны новые паромы, но проблемы остались прежними. Позор», - говорит предприниматель, действующий между Хийумаа и Таллинном, Пеэп Лиллемяги. Он объяснил, почему петиция была направлена против министра: «Нынешней ситуации бы не было, если бы были сделаны выводы из произведенных в начале ноября замеров глубины канала Рукки. Время было, чтобы углубить, лед появился только в конце января».