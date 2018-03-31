Фото: в Эстонии замечена необычная машина. А вы знаете, что это за марка?

В среду перед одной из ремонтных мастерских в Валга можно было увидеть автомобиль, который редко можно встретить в Эстонии. Спереди машина выглядит как Toyota Land Cruiser, а сзади - как BMW X5, хотя на самом деле это нечто более экзотическое, пишет Lõuna-Eesti Postimees.