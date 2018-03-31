Фото: в Эстонии замечена необычная машина. А вы знаете, что это за марка?

В среду перед одной из ремонтных мастерских в Валга можно было увидеть автомобиль, который редко можно встретить в Эстонии. Спереди машина выглядит как Toyota Land Cruiser, а сзади - как BMW X5, хотя на самом деле это нечто более экзотическое, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Это автомобиль Shuanhuan CEO. Речь идет о китайской марке, которая скопировала внедорожники Toyota Land Cruiser и BMW X5.
BMW копирование не пришлось по душе и им удалось в 2008 году через суд запретить продажу CEO в Германии. После этого Shuanghuan захотел продавать свои модели в Италии, где BMW также пожаловались в суд, но проиграли.
По данным Департамента шоссейных дорог, в Эстонии по состоянию на конец 2017 года в Эстонии зарегистрирована семь Shuanghuan, все они CEO.
Сотрудник авторемонтной мастерской сказал, что для машины в Эстонии очень тяжело найти запчасти.