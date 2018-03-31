суббота, 31 марта 2018 г.
"Первыми, кого советская система репрессировала, были эстонские русские" Имби Паю
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Фото: в Эстонии замечена необычная машина. А вы знаете, что это за марка?

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Shuanghuan CEO в Валга.

ФОТО: Tiit Loim / Lõuna-Eesti Postimees

В среду перед одной из ремонтных мастерских в Валга можно было увидеть автомобиль, который редко можно встретить в Эстонии. Спереди машина выглядит как Toyota Land Cruiser, а сзади - как BMW X5, хотя на самом деле это нечто более экзотическое, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

Это автомобиль Shuanhuan CEO. Речь идет о китайской марке, которая скопировала внедорожники Toyota Land Cruiser и BMW X5.

BMW копирование не пришлось по душе и им удалось в 2008 году через суд запретить продажу CEO в Германии. После этого Shuanghuan захотел продавать свои модели в Италии, где BMW также пожаловались в суд, но проиграли.

По данным Департамента шоссейных дорог, в Эстонии по состоянию на конец 2017 года в Эстонии зарегистрирована семь Shuanghuan, все они CEO.

Сотрудник авторемонтной мастерской сказал, что для машины в Эстонии очень тяжело найти запчасти.

Сзади CEO выглядит как внедорожник BMW X5.

ФОТО: Tiit Loim / Lõuna-Eesti Postimees

Читать также

Актуально

НАВЕРХ