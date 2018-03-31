В Таллинне снизились цены на топливо

В Таллинне на АЗС "Circle K" бензин 95-й марки за неделю подешевел на 0,2% и стоил 1,295 евро за литр, дизельное топливо подешевело на 0,6% и стоило 1,275 евро за литр.

В Риге цена на бензин 95-й марки и дизельное топливо на АЗС "Circle K" на этой неделе выросла на 4,1% - до 1,262 евро и 1,174 евро за литр.

В Вильнюсе бензин 95-й марки на АЗС "Circle K" подешевел на 0,1% - до 1,198 евро, дизельное топливо подешевело на 0,1% и стоило 1,129 евро за литр.

Цена автогаза не изменилась в Таллинне , где он стоил 0,649 евро за литр. В Вильнюсе автогаз подешевел на 0,2% - до 0,55 евро за литр, в Риге подорожал на 4% - до 0,525 евро за литр.