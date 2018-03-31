Латвийский эксперт по недвижимости привел в пример Эстонию

Цифры таковы: кадастровая стоимость земли для частной застройки в одном городе может отличаться в 111 раз, в масштабе страны - в 2500 раз. Что касается земли для многоквартирных домов, то ситуация похожая - в одном городе разница может достигать 110 раз, а в масштабах страны - 2900 раз.

В итоге латвийские семьи, которые живут на конкретной земле целыми поколениями, становятся заложниками растущей кадастровой стоимости. Рост стоимости происходит по каким-то внешним факторам, и люди не могут на это повлиять. Ситуация усугубляется тем, что часто куски земли являются неделимыми, и люди не могут продать часть собственности, чтобы избавиться от непомерных налогов.

«В итоге получается, что в Латвии общий уплаченный жителями объем налога на недвижимость составляет 0,9% от ВВП, в то время как в Литве и Эстонии - всего 0,3% от ВВП. При этом доходы людей в Латвии ниже чем в Эстонии. В Эстонии еще в 2011 поняли, что высокие налоги на недвижимость мешают жителям в выбранной ими социальной среде, и поэтому ввели такое понятие, как облагаемый минимум для налога на землю. Это 1500 квадратных метров в городе и два гектара в сельской местности. В Латвии же у самоуправлений есть коридор налога на недвижимость - 0,2-1,5%, но проблема в принципе никак не решилась», - говорит Лейшкалнс.