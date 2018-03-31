Фото: пять квартир в Эстонии, которые можно купить без банковского кредита

Рассрочка, предоставляемая продавцами недвижимости, становится все более популярной. В рассрочку можно купить не только скромную квартирку в провинциальном городке, но и шикарную квартиру в столице, пишет портал Kodu.
Площадь квартиры - 65 квадратных метров, она находится на первом этаже двухэтажного дома. Рассрочку можно оформить на пять лет, а первый взнос может составить от 35 до 55 процентов стоимости квартиры.
Недалеко от главной улицы Тапа находится квартира, которую можно использовать для двух семей. Возможна частичная рассрочка.
Это очень интересный объект: в советское время - офисное здание, сейчас - жилой дом. В квартире имеется еще и баня. При уплате тридцатипроцентного первого взноса возможна дальнейшая рассрочка.
Площадь квартиры, по данным объявления, сто квадратных метров. В цену входит кухонная мебель. Что касается рассрочки, то она возможна, предстоит только уточнить условия, по которым она предоставляется.
Площадь более двухсот метров, последний этаж нового восьмиэтажного дома - квартира класса люкс. Рассрочка возможно по договоренности с собственником.