Фото: пять квартир в Эстонии, которые можно купить без банковского кредита

ФОТО: KV.EE

Площадь квартиры - 65 квадратных метров, она находится на первом этаже двухэтажного дома. Рассрочку можно оформить на пять лет, а первый взнос может составить от 35 до 55 процентов стоимости квартиры.

ФОТО: KV.EE

Недалеко от главной улицы Тапа находится квартира, которую можно использовать для двух семей. Возможна частичная рассрочка.

ФОТО: KV.EE

Это очень интересный объект: в советское время - офисное здание, сейчас - жилой дом. В квартире имеется еще и баня. При уплате тридцатипроцентного первого взноса возможна дальнейшая рассрочка.

ФОТО: KV.EE

Площадь квартиры, по данным объявления, сто квадратных метров. В цену входит кухонная мебель. Что касается рассрочки, то она возможна, предстоит только уточнить условия, по которым она предоставляется.

ФОТО: KV.EE