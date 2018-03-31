суббота, 31 марта 2018 г.
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  • Фото: пять квартир в Эстонии, которые можно купить без банковского кредита

Фото: пять квартир в Эстонии, которые можно купить без банковского кредита

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ФОТО: pixabay.com

Рассрочка, предоставляемая продавцами недвижимости, становится все более популярной. В рассрочку можно купить не только скромную квартирку в провинциальном городке, но и шикарную квартиру в столице, пишет портал Kodu

1. Трехкомнатная квартира в Азери, Ида-Вирумаа, 2500 евро

ФОТО: KV.EE

Площадь квартиры - 65 квадратных метров, она находится на первом этаже двухэтажного дома. Рассрочку можно оформить на пять лет, а первый взнос может составить от 35 до 55 процентов стоимости квартиры. 

2. Трехкомнатная квартира в центре Тапа, 26 000 евро

ФОТО: KV.EE

Недалеко от главной улицы Тапа находится квартира, которую можно использовать для двух семей. Возможна частичная рассрочка. 

3. Трехкомнатная квартира в Ору, волость Козе, Харьюмаа, 37 000 евро

ФОТО: KV.EE

Это очень интересный объект: в советское время - офисное здание, сейчас - жилой дом. В квартире имеется еще и баня. При уплате тридцатипроцентного первого взноса возможна дальнейшая рассрочка.  

4. Трехкомнатная квартира на улице Аардла в Тарту, 99 000 евро

ФОТО: KV.EE

Площадь квартиры, по данным объявления, сто квадратных метров. В цену входит кухонная мебель. Что касается рассрочки, то она возможна, предстоит только уточнить условия, по которым она предоставляется. 

5. Пятикомнатная квартира на бульваре Рявала в Таллинне, 960 000 евро

ФОТО: KV.EE

Площадь более двухсот метров, последний этаж нового восьмиэтажного дома - квартира класса люкс. Рассрочка возможно по договоренности с собственником. 

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