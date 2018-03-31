Таллиннский русский музей приглашает всех на семейный день

В субботу в полдень Таллиннский русский музей приглашает на семейный день «Пасхе и воробей радуется», который пройдет с 12 до 15 часов по адресу Пикк, 29 а. Гостей ожидают лекции, игры, мастерские, которые помогут подготовиться к празднику, а также традиционные пасхальные блюда.

Тематический семейный день познакомит с пасхальными традициями: почему на Пасху принято красить яйца, как нужно украшать дом и накрывать на стол, когда появилась первая пасхальная открытка и почему она называлась «открытым письмом»? Гости узнают, какая пасха на вкус, а также смогут помастерить и поучаствовать в играх.

В 12 часов Орест Кормашов расскажет о православных иконах и языке иконописи (на эстонском языке). А в 14.00 начнется лекция на русском языке Марии Сморжевских-Смирновой "Воскресение Христово и иконописаные сюжеты праздника".