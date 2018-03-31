суббота, 31 марта 2018 г.
"Сегодняшняя справедливая и безопасная Эстония — лучший ответ инициаторам мартовской депортации" Таави Аас
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Водителей ждут штрафы: новые камеры измерения скорости зафиксировали почти 200 нарушений

Водителей ждут штрафы: новые камеры измерения скорости зафиксировали почти 200 нарушений

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

В последние дни февраля в волости Ляэнеранна на 42-м и 43-м км шоссе Ристи-Виртсу-Куйвасту в деревне Хялвасти были установлены камеры измерения скорости. За месяц они зафиксировали почти 200 нарушений.

Представитель Департамента полиции и погранохраны Тоомас Каарепере сказала, что, несмотря на зимние дорожные условия, две камеры измерения скорости за первый месяц зафиксировали свыше 180 нарушений, передает Pärnu Postimees.

Больше всего превышение скорости было зафиксировано в сторону Ристи: полиция отправила 148 сообщений о штрафах. В сторону Виртсу было выписано 34 предупредительных штрафа.

Сумма большинства назначенных предупредительных штрафов составляет от 9 до 18 евро.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ