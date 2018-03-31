Водителей ждут штрафы: новые камеры измерения скорости зафиксировали почти 200 нарушений
31 марта 2018 г., 12:14
В последние дни февраля в волости Ляэнеранна на 42-м и 43-м км шоссе Ристи-Виртсу-Куйвасту в деревне Хялвасти были установлены камеры измерения скорости. За месяц они зафиксировали почти 200 нарушений.
Представитель Департамента полиции и погранохраны Тоомас Каарепере сказала, что, несмотря на зимние дорожные условия, две камеры измерения скорости за первый месяц зафиксировали свыше 180 нарушений, передает Pärnu Postimees.
Больше всего превышение скорости было зафиксировано в сторону Ристи: полиция отправила 148 сообщений о штрафах. В сторону Виртсу было выписано 34 предупредительных штрафа.
Сумма большинства назначенных предупредительных штрафов составляет от 9 до 18 евро.