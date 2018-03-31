Высланный в США российский хакер Никулин отказался признавать вину

В ходе первого судебного заседания Никулин отказался отвечать на вопросы судьи и даже называть свое имя и возраст. Судья при этом указал, что Никулина обвиняют не в рядовом преступлении, а в прямой угрозе безопасности американцев и их праву на частную жизнь.

Следующее заседание суда по делу россиянина назначено на 2 апреля.

Никулин был задержан в Праге в октябре 2016 года чешскими правоохранителями совместно с агентами ФБР США. В том же месяце суд присяжных штата Калифорния обвинил его в совершении хакерских атак в Соединенных Штатах. По данным американских правоохранителей, Никулин в 2012 году взломал компьютерные сети сервисов LinkedIn, Dropbox и Formspring и украл данные десятков миллионов пользователей (в LinkedIn отмечали, что в результате атаки могли быть скомпрометированы данные около 100 млн пользователей).

В ноябре 2016 года требование выдать Никулина поступило в Минюст Чехии и от российской стороны. В России его обвинили в совершенной в 2009 году краже 3500 долларов через сервис Webmoney. Чешские суды разрешили экстрадицию россиянина в обе страны.