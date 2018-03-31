Высланный в США российский хакер Никулин отказался признавать вину

Обвиняемый в США в хакерских атаках гражданин России Евгений Никулин, выступая в суде Сан-Франциско, не признал вину и отказался разговаривать с судьей, передает Reuters. Накануне Чехия выслала задержанного в Праге Никулина в США, хотя его экстрадиции добивалась и Россия, сообщает Newsru.com.
В ходе первого судебного заседания Никулин отказался отвечать на вопросы судьи и даже называть свое имя и возраст. Судья при этом указал, что Никулина обвиняют не в рядовом преступлении, а в прямой угрозе безопасности американцев и их праву на частную жизнь.
Следующее заседание суда по делу россиянина назначено на 2 апреля.
Никулин был задержан в Праге в октябре 2016 года чешскими правоохранителями совместно с агентами ФБР США. В том же месяце суд присяжных штата Калифорния обвинил его в совершении хакерских атак в Соединенных Штатах. По данным американских правоохранителей, Никулин в 2012 году взломал компьютерные сети сервисов LinkedIn, Dropbox и Formspring и украл данные десятков миллионов пользователей (в LinkedIn отмечали, что в результате атаки могли быть скомпрометированы данные около 100 млн пользователей).
В ноябре 2016 года требование выдать Никулина поступило в Минюст Чехии и от российской стороны. В России его обвинили в совершенной в 2009 году краже 3500 долларов через сервис Webmoney. Чешские суды разрешили экстрадицию россиянина в обе страны.
В феврале 2018 года глава Минюста Чехии получил от президента республики Милоша Земана рекомендацию выдать Никулина России, а не США. Однако на фоне разразившегося в марте скандала с химатакой в Великобритании на двойного агента Сергея Скрипаля, в организации которой английские власти обвинили в Москву, Чехия решила присоединиться к странам, поддержавшим Лондон, в том числе США. Ранее на этой неделе Чехия объявила о высылке трех российских дипломатов, а президент Земан поручил своей контрразведке проверить версию о чешском производстве агента "Новичок", которым были отравлены Скрипаль и его дочь.