Галерея: расселяется двухэтажный дом в Каламая!

Сейчас в доме шесть квартир общей площадью 245,6 м². Крышу дома можно поднять на 1,4 метра и таким образом вместо низкого чердака получить дополнительные 180 м2 полезной площади.

Объект состоит из двух зданий, из которых первое, из известняка, построено в 1908-м году и состоит из двух помещений с отдельными входами. Помещение на первом этаже из двух комнат используется как контора и каминный зал. Отоплением служит камин, также есть пол с электроподогревом.

На втором этаже находится четырехкомнатная квартира, где есть свой газовый котел, и тоже камин.

В 1910-м году построена вторая часть здания. Это деревянный дом с каменной лестничной клеткой. В доме четыре двухкомнатные квартиры, из которых одна реновирована примерно 10 лет назад и тоже отапливается с помощью газового котла.

Остальные три квартиры в этой части дома требуют капитального ремонта.