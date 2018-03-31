суббота, 31 марта 2018 г.
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Галерея: расселяется двухэтажный дом в Каламая!

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Этот дом - просто клад для девелоперских фирм, специализирующихся на реновации деревянных домов. Надеемся, что скоро вместо этой развалюшки в Каламая появится новый дом-игрушка с уютными квартирами.

Сейчас в доме шесть квартир общей площадью 245,6 м². Крышу дома можно поднять на 1,4 метра и таким образом вместо низкого чердака получить дополнительные 180 м2 полезной площади.

Объект состоит из двух зданий, из которых первое, из известняка, построено в 1908-м году и состоит из двух помещений с отдельными входами. Помещение на первом этаже из двух комнат используется как контора и каминный зал. Отоплением служит камин, также есть пол с электроподогревом. 

На втором этаже находится четырехкомнатная квартира, где есть свой газовый котел, и тоже камин. 

В 1910-м году построена вторая часть здания. Это деревянный дом с каменной лестничной клеткой. В доме четыре двухкомнатные квартиры, из которых одна реновирована примерно 10 лет назад и тоже отапливается с помощью газового котла.

Остальные три квартиры в этой части дома требуют капитального ремонта. 

Внимательно посмотреть на фотографии и планы этажей можно ЗДЕСЬ.

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