«Жалкие дворняжки и прислужники США»: Кадыров отреагировал на санкции Эстонии

США в декабре 2017 года внесли в санкционный "список Магнитского" пятерых россиян, включая главу Чечни. Сам Кадыров тогда отметил свое попадание в этот список тем, что США не могут простить ему того, что он посвятил жизнь борьбе с терроризмом. Правительство Эстонии в четверг приняло решение о запрете на въезд в республику 49 лицам, связанных с грубыми нарушениями прав человека, в том числе со смертью Сергея Магнитского, передает "РИА Новости".

"Давно уже власти Латвии, Эстонии и других стран, вводящих санкции против России, превратились в жалких дворняжек и прислужников США. Власти Соединенных Штатов уже давно внесли меня в список россиян, которым запрещен въезд на их территорию, хотя я там ни разу не был и не планировал туда лететь, а также заблокировали все мои несуществующие счета. Теперь власти Эстонии, как дворняжки, подтявкивают, хоть и запоздало, своим американским хозяевам, запретив въезд в страну 49 россиянам, в числе которых есть и я. Вот это лживое угодничество, оно опаснее и страшнее открытой ненависти. Когда лицемер становится еще подлее и готов сделать любую низость, лишь бы приблизиться к важной персоне, чтобы его заметили и похвалили за прислужничество", — написал Кадыров в своем канале в Telegram.

Глава Чечни считает, что "таким государствам, которые ведут себя как шавки, пытаясь получить заветную кость, не стоит доверять".

"Своим поведением они унижают народ своих стран. А такой хозяин как США сегодня даст кость, а завтра пинком выгонит со двора, и будут эти дворняжки, поджав хвост, бежать и визжать", — отметил он.