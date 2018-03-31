Сотрудникам генконсульства США дали месяц на выезд из Петербурга

"В субботу консульство прекращает работу. Сначала вещи вывезут в резиденцию генконсула, после этого у дипломатов будет ещё месяц, чтобы собраться. Крайний срок - 30 апреля", - уточнил собеседник агентства.

Американские дипломаты в Петербурге занимают здание на Фурштатской улице, исторический особняк в Гродненском переулке , а также снимают офис в бизнес-центре на набережной Мойки для отдела прессы и культуры.