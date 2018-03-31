Сотрудникам генконсульства США дали месяц на выезд из Петербурга

Сотрудники американской дипмиссии освободят занимаемые здания в Петербурге до 30 апреля, сообщает "Интерфакс".
"В субботу консульство прекращает работу. Сначала вещи вывезут в резиденцию генконсула, после этого у дипломатов будет ещё месяц, чтобы собраться. Крайний срок - 30 апреля", - уточнил собеседник агентства.
Американские дипломаты в Петербурге занимают здание на Фурштатской улице, исторический особняк в Гродненском переулке , а также снимают офис в бизнес-центре на набережной Мойки для отдела прессы и культуры.
Сотрудники начали покидать генконсульство в пятницу. Как передал корреспондент "Интерфакса", после 11:00 из здания дипмиссии начали выносить коробки, мешки, разобранную мебель и грузить в автомобили. Со двора консульства выехали внедорожники с дипломатическими номерами.