Выезд транспортных средств на лед Чудского и Теплого озер запрещен

С воскресенья 1 апреля Департамент полиции и погранохраны запрещает выезд транспортных средств на лед озер Чудского и Теплого, поскольку в последние дни из-за наступления весенней погоды возможность льда выдерживать нагрузки значительно снизилась.
"Ледовая обстановка сейчас из-за положительных температур меняется каждый час. Мы рекомендуем всем перед выходом на лед ознакомиться с ограничениями на домашней странице Департамента полиции и погранохраны в интернете и с тем, какие места на карте отмечены как опасные. Так вы сможете спланировать безопасный маршрут и удостовериться в том, что вечером возвращение с уловом домой будет безопасным",- предупредил в пресс-релизе оперативный дежурный заставы Муствеэ Вячеслав Перцев.
По сообщению оперативного дежурного, на озерах в Южной Эстонии в субботу тысячи рыбаков, однако не произошло, к счастью, ни одного несчастного случая или же нарушения контрольной линии по ошибке.