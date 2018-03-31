Выезд транспортных средств на лед Чудского и Теплого озер запрещен

"Ледовая обстановка сейчас из-за положительных температур меняется каждый час. Мы рекомендуем всем перед выходом на лед ознакомиться с ограничениями на домашней странице Департамента полиции и погранохраны в интернете и с тем, какие места на карте отмечены как опасные. Так вы сможете спланировать безопасный маршрут и удостовериться в том, что вечером возвращение с уловом домой будет безопасным",- предупредил в пресс-релизе оперативный дежурный заставы Муствеэ Вячеслав Перцев.