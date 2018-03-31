суббота, 31 марта 2018 г.
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В Таллинне кот оставил сотню домов без электричества

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ФОТО: Mailiis Ollino

Сегодня до полудня в Таллинне произошел сбой в электроснабжении, поскольку кошка залезла в подстанцию Висмари.

Пресс-секретарь Спасательного департамента сказал Postimees, что Центр тревоги в 11.58 получил сообщение, что на улице Висмари в подстанции произошел взрыв и повалил дым. В домах отключилось электричество.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в подстанцию залез кот, который застрял в проводах.

По данным карты сбоев Elektrilevi, в Кассисаба без электричества остались 102 домохозяйства.

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