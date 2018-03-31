В Таллинне кот оставил сотню домов без электричества
31 марта 2018 г., 14:05
Сегодня до полудня в Таллинне произошел сбой в электроснабжении, поскольку кошка залезла в подстанцию Висмари.
Пресс-секретарь Спасательного департамента сказал Postimees, что Центр тревоги в 11.58 получил сообщение, что на улице Висмари в подстанции произошел взрыв и повалил дым. В домах отключилось электричество.
Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в подстанцию залез кот, который застрял в проводах.
По данным карты сбоев Elektrilevi, в Кассисаба без электричества остались 102 домохозяйства.