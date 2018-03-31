Фото и видео: первый зарубежный визит Ким Чен Ына за семь лет правления
31 марта 2018 г., 14:08
Телевидение Северной Кореи опубликовало видео, в котором лидер КНДР едет в Китай. Насколько известно, это первый зарубежный визит лидера за последние семь лет.
Ким Чен Ын отправился в Китай на том же поезде, на котором когда-то путешествовал и его отец Ким Чен Ир.
Первая остановка была сделана на границе с Китаем в городе Даньдун, где Ким поприветствовал группу китайских государственных деятелей. Лидер КНДР позировал перед камерами и выглядел довольным. Ему также передали букет для супруги Ли Соль Чжу.
Один из вагонов поезда Ким Чен Ына обставлен розовой кожаной мебелью. Именно там прошла первая встреча делегаций двух стран.
Неофициальный визит Ким Чен Ына в Китай длился с 25 по 27 марта. Его сопровождала супруга Ли Соль Чжу.