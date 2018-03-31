Фото и видео: первый зарубежный визит Ким Чен Ына за семь лет правления

Ким Чен Ын отправился в Китай на том же поезде, на котором когда-то путешествовал и его отец Ким Чен Ир.

Первая остановка была сделана на границе с Китаем в городе Даньдун, где Ким поприветствовал группу китайских государственных деятелей. Лидер КНДР позировал перед камерами и выглядел довольным. Ему также передали букет для супруги Ли Соль Чжу.

Один из вагонов поезда Ким Чен Ына обставлен розовой кожаной мебелью. Именно там прошла первая встреча делегаций двух стран.