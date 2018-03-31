Дизайнер: как уберечь наружные углы и дверные проемы от затирания

Именно в этих местах обои быстро приходят в негодность и пачкаются, а краска затирается и трескается. Для этого есть специальные пластиковые уголки, но они подходят не к каждому интерьеру, пишет Homester.com.ua. Может, есть вариант посимпатичнее? Отвечает дизайнер Екатерина Бродская.
Этот вопрос продолжет оставаться актуальным, ведь так много интерьеров испорчены этими пластиковыми уголками. Вот несколько альтернативных вариантов, которые помогут решить эту проблему.
Первый вариант — это изначально оформлять деревом все проемы в квартире/доме. Даже если в нем не планируется ставить дверное полотно, заказать коробку и наличник с двух сторон всегда можно. Стоит это совершенно не дорого (около 20% от цены проема с дверью), а помещение сразу получает очень целостный и законченный вид.
Второй вариант оформления проемов – штукатурка. Внешне она будет напоминать ту же краску, но позволит ухаживать за поверхностью, протирать ее мокрой тряпкой и тереть мочалкой, используя моющие средства.
Также можно клеить обои не внахлест, а в проеме отдельно, закупая при этом лишний рулон. Таким образом можно освежать внешний вид проемов, переклеивая обои только на этом участке, хоть каждые полгода. Справедливости ради: этот вариант работает только с проемами. Если говорить о наружном угле, переклеить там только крайнюю полосу обоев не получится, так как обои имеют свойство выцветать и свежепоклеенные точно будут отличаться оттенком.
Ну и наконец, можно использовать металлические уголки. Они продаются погонными метрами и выглядят очень лаконично и аккуратно, но внешне будут плохо сочетаться с классическими интерьерами. А вот в современном интерьере смотрятся отлично. При установке металлических уголков важно помнить, что их необходимо устанавливать от пола и до потолка. Заканчивать их на высоте около двух метров, как это делают особо экономные хозяева с пластиковыми уголками, категорически не рекомендуется.