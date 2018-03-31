Дизайнер: как уберечь наружные углы и дверные проемы от затирания

Этот вопрос продолжет оставаться актуальным, ведь так много интерьеров испорчены этими пластиковыми уголками. Вот несколько альтернативных вариантов, которые помогут решить эту проблему.

Первый вариант — это изначально оформлять деревом все проемы в квартире/доме. Даже если в нем не планируется ставить дверное полотно, заказать коробку и наличник с двух сторон всегда можно. Стоит это совершенно не дорого (около 20% от цены проема с дверью), а помещение сразу получает очень целостный и законченный вид.

Второй вариант оформления проемов – штукатурка. Внешне она будет напоминать ту же краску, но позволит ухаживать за поверхностью, протирать ее мокрой тряпкой и тереть мочалкой, используя моющие средства.

Также можно клеить обои не внахлест, а в проеме отдельно, закупая при этом лишний рулон. Таким образом можно освежать внешний вид проемов, переклеивая обои только на этом участке, хоть каждые полгода. Справедливости ради: этот вариант работает только с проемами. Если говорить о наружном угле, переклеить там только крайнюю полосу обоев не получится, так как обои имеют свойство выцветать и свежепоклеенные точно будут отличаться оттенком.